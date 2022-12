La Mairie de Paris apporte des précisions sur le prix du Parc des Princes

Désireux de racheter le Parc des Princes, les dirigeants du Paris Saint-Germain butent sur la gourmandise de la Mairie de Paris.

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, a apporté quelques précisions pour justifier la position de l'Hôtel de Ville dans ce dossier épineux.

"Le Parc avec le PSG, ça vaut beaucoup. Le Parc vide, ça vaut beaucoup moins. Ce n'est donc pas facile de dire combien ça vaut vraiment. Le prix dépend de critères juridiques. Le Parc a une valeur foncière absolument astronomique. Certains experts disent que le Parc vaut 1 milliard d'euros. De l'autre côté, le PSG dit que ça vaut 40 millions d'euros. Nous on a une expertise produite par des experts indépendants qui dit que ça vaut 350 millions d'euros. Mais il y a plein de sous-jacents techniques complexes", a souligné le politicien âgé de 44 ans pour RMC.

"On comprend l'argument de Nasser quand il dit qu'il va devoir investir 500 à 600 millions d'euros. Je ne peux pas lui dire non. On en discute. Ce n'est pas notre option prioritaire. Historiquement, le Parc est la propriété de la Ville de Paris. On a des baux à long terme, on loue le Parc sur une très, très longue durée. Mais c'est vrai que dans le modèle des grands clubs internationaux, la propriété du stade est un élément qui compte beaucoup. Je connais suffisamment le foot pour ne pas ignorer cet argument. On loue vraiment pas cher le Parc au PSG", a conclu le Socialiste.