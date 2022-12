Maroc : Hakimi absent de l'entraînement, Regragui garde le flou sur son défenseur central

Le Maroc pourrait être privé de son défenseur central, Nayef Aguerd, pour le quart de finale face à l'Espagne. Achraf Hakimi n'a, quant à lui, pas participé à l'entraînement de ce vendredi.

Questionné à propos de son défenseur, le sélectionneur Walid Regragui n'a pas donné de verdict. Ce dernier sera rendu à la dernière minute, le jour même du match face à l'Espagne.

"Concernant Nayef Aguerd, on va attendre demain (samedi) pour trancher sur son cas", a déclaré le coach marocain en conférence de presse. "C'est vrai qu'on a beaucoup de blessures, de malades depuis le début de la compétition. Tout le monde n’est pas à 100%. Mais on a 26 joueurs dans notre liste, c'est ce que je dis. Si on a un blessé, un autre entrera et donnera tout pour l’équipe."

Titulaire depuis le début de la Coupe du monde avec les Lions de l'Atlas, le défenseur de West Ham s'était blessé lors du huitième de finale remporté aux tirs au but face à l'Espagne. Il n'a pas participé à la séance d'entraînement de ce vendredi. C'est également le cas d'Achraf Hakimi. Selon RMC Sport, la star du PSG a été "ménagé" en vue de la rencontre face à l'Espagne.