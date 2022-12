Le Qatar soupçonné de corruption auprès du Parlement Européen pour défendre l'image de la Coupe du Monde 2022

Les scandales et polémiques s'accumulent concernant le Qatar. Une grande enquête menée par Le Soir et Knack révèle ainsi des soupçons de corruption auprès du Parlement européen, et des paiements qui auraient notamment servi à défendre l'image de la Coupe du Monde 2022.

Le parquet belge a ouvert une enquête concernant des "faits présumés d'organisation criminelle" visant un état du Golfe, cet État étant selon les informations du Soir le Qatar, qui est soupçonné d'avoir corrompu des membres du Parlement européen afin notamment d'améliorer son image et l'image de la Coupe du Monde 2022. Plusieurs députés et assistants du Parlement européen, la plupart italiens, auraient ainsi été corrompus afin de calmer les critiques émises à l'encontre du petit émirat organisateur du Mondial. Des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles ce vendredi, et le montant saisi est estimé aux alentours des 600.000 euros. Le parquet belge a précisé dans un communiqué que ces saisies portaient sur « des faits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment ». Parmi les pistes, des débats au Parlement auraient notamment vu le groupe S&D (Socialistes & Démocrates) défendre avec insistance la position du Qatar et s'opposer à une résolution condamnant celui-ci, ce qui ne correspondrait pas à leur ligne politique. Une attitude qui laissait penser à un lobby intense - ce qui est autorisé. L'enquête révèlera s'il y avait plus que cela...