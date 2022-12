Retour gagnant pour le Burnley de Vincent Kompany: "Les gars ont été incroyables"

Un sourire de circonstance pour Vincent Kompany qui a vu son équipe livrer un match "presque parfait" à QPR, ce dimanche.

Après un mois de trêve, la Championship a repris ses droits et Burnley en a profité pour conforter sa place de leader et creuser l'écart sur le troisième, Blackburn, surpris par Preston North End samedi soir.

Grâce à un large succès conquis, avec la manière, sur la pelouse de QPR. "Ce n'est jamais parfait, mais on n'en était pas loin. Les gars ont été incroyables cet après-midi. Il y a deux aspects, on veut attaquer à onze et défendre à onze et c'est ce que les joueurs ont très bien fait aujourd'hui", estime Vincent Kompany.

Une victoire d'autant plus savoureuse pour l'ancien capitaine des Diables Rouges qu'elle a été célébrée en grandes pompes avec les 1700 fans de Burnley qui avaient fait le long déplacement vers Londres ce dimanche. "C'est pour ça que l'on vit tous et on espère pouvoir maintenir le niveau pour vivre d'autres après-midi comme ça", sourit le coach des Clarets.

À l'issue d'un week-end qui permet à Burnley de rester en tête de Championship avec trois points d'avance sur Sheffield et... huit sur Blackburn!