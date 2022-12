Folie au Maroc : des dizaines d'avions ajoutés entre Casablanca et Doha !

Le public marocain se déplace en masse pour aller soutenir ses joueurs à Doha.

Les supporters du Maroc veulent assister à l'Histoire du football, et de leur football. Alors que les Lions de l'Atlas affrontent la France mercredi pour la première demi-finale de l'histoire du foot africain, de très nombreux supporters du Maroc décident de se rendre au Qatar.

Ainsi, comme le rapporter Sporza, Royal Air Maroc a programmé pas moins de...30 nouveaux vols entre Casablanca et Doha d'ici à mercredi. Pour le match face au Portugal, 7 avions "seulement" avaient été ajoutés. Inutile de dire que tous ces supporters n'obtiendront pas de ticket pour la demi-finale : ils ne viennent pour la plupart que pour encourager leur équipe sur place et y faire la fête. Et être déjà sur place en cas de qualification pour la finale...?