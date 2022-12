Le spécialiste des jeunes pour relancer la Roja

L'Espagne a pris la porte lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. Ce qui a poussé Luis Enrique à quitter son poste de sélectionneur jeudi dernier. Une heure plus tard, la Fédération espagnole a dévoilé le nom de son successeur : Luis de la Fuente le coach des U21.

Alors que beaucoup d'observateurs s'attendaient à des noms connus pour reprendre les rênes de la Roja comme Roberto Martinez, Ernesto Valverde ou Marcelino Garcia, c'est Luis de la Fuente que la Fédération Espagnole de Football a choisi.

Peu connu du grand public et avec un CV assez maigre, le technicien espagnol possède toutefois un profil intéressant. Le technicien âgé de 61 ans n'a jamais dirigé une équipe de Liga et n'a même jamais entraîné au-dessus de la troisième division. Après avoir coaché l'équipe B de l'Athletic Bilbao et Alavés dans les années 2000, l'ancien back gauche est entré à la Fédération en 2013 en devenant entraîneur des U19 avec lesquels il a remporté l'Euro en 2015, puis les Jeux de la Méditerrannée avec les U18 en 2018 et l'Euro avec les Espoirs en 2019.

Il connaît beaucoup de joueurs de la Roja actuelle qui sont passés entre ses mains pendant de longues années comme Dani Olmo, Carlos Soler, Unai Simón, Marco Asensio, Rodri, Pedri, Pau Torres Mikel Merino ou encore Mikel Oyarzabal. C'est probablement en grande partie pour cette raison qu'il a été choisi pour succéder à Luis Enrique. Il devra cependant changer le jeu de positiion espagnol qui n'a pas vraiment fonctionné pendant ce Mondial.

Pour rappel, il avait dirigé un match de la sélection A espagnole en juin 2021, face à la Lituanie en amical alors que Luis Enrique et plusieurs joueurs étaient confinés suite au test positif de Sergio Busquets.