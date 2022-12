Comme en 2018 en Russie, l'Italie ne participe pas à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le quadruple champion du monde et champion d'Europe en titre devra se contenter de regarder le Mondial à la télévision.

Présent au match entre certaines légendes du football et des travailleurs du Qatar au stade Al-Thumama, Michel Salgado est revenu sur l'absence de l'Italie au Mondial. "C'est dommage, parce qu'en Coupe du monde, on veut vraiment toutes les grandes équipes et l'Italie est l'une des grandes équipes", a confié l'ancien international espagnol.

"C'est une surprise qu'elle ait gagné le Championnat d'Europe et qu'elle n'ait pas participé aux deux dernières Coupes du monde. C'est la réalité. Je pense que quelque chose ne va pas. Que le champion d'Europe ne participe pas aux deux dernières Coupes du monde est quelque chose qui devient très étrange. Mais comme toujours, je vois que les grandes équipes nous manquent toujours."