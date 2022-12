Un autre journaliste était décédé au Qatar à la veille de la compétition !

Avant les décès plus médiatisés de Grant Wahl et Khalid Al Misslam, un autre journaliste était mort au Qatar, à la veille de la Coupe du Monde.

Le nombre de journalistes décédés au Qatar est donc de trois. Alors que le décès de Grant Wahl à 48 ans a plongé le monde du journalisme dans l'émoi, surtout après les positions très critiques de l'Américain à l'encontre du Qatar et de la Coupe du Monde, un second journaliste, Khalid Al Misslam, qatarien quant à lui, est décédé dans l'exercice de ses fonctions à Doha. Et le 21 novembre dernier, à la veille du match d'ouverture, c'était le journaliste britannique Roger Pearce, 65 ans, qui décédait. Une information passée inaperçue, mais remise en lumière suite aux autres décès de journalistes au fil de la compétition.

Roger Pearce couvrait là sa dernière Coupe du Monde, puisqu'il devait prendre sa retraite dans cinq semaines, rapporte la BBC. Il était présent au Qatar pour ITV Sports, dont il était directeur technique depuis 2008.