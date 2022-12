Fake news : pas de Rolls Royce pour les Saoudiens après la victoire contre l'Argentine

La sensation éphémère du Mondial, l'Arabie Saoudite, a finalement terminé 4e de son groupe après la victoire inaugurale sur l'Argentine. Et contrairement à la rumeur, les joueurs saoudiens n'ont pas reçu de Rolls Royce.

Il est facile de faire croire n'importe quoi quand on parle des pays du Golfe, et surtout de l'Arabie Saoudite, royaume mystérieux et réputé pour ses moyens illimités. Quand la rumeur a circulé dans la presse internationale que tous les joueurs de l'équipe nationale avaient reçu une Rolls Royce suite à l'exploit contre l'Argentine, cela semblait plausible. Mais le président de la fédération saoudienne de football a remis les pendules à l'heure.

Interrogé par Marca, Yasser Al Misehal, président de la fédération saoudienne, a rétabli la vérité : "Les rumeurs sont fausses. Nos joueurs ont été fiers de faire cela pour leur pays et ont joué pour cela. Bien sûr, il y a eu un bonus financier logique, mais prévu dans le contrat", explique-t-il. "Ils jouent pour leur pays et leur propre histoire, plusieurs d'entre eux sont devenus célèbres grâce à cela". Fake news, donc. L'Arabie Saoudite a ensuite perdu les deux matchs suivants, et échoué à sortir des poules.