Une légende brésilienne soutient la France

La France affronte l'Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde. Julio César, ancien international, espère voir les Bleus s'imposer.

On sait que la rivalité entre le Brésil et l'Argentine est très intense. Résultat : en finale, la France pourra compter sur un soutien inattendu, à savoir...tout le peuple brésilien. Y compris une légende : Julio César (43 ans), qui sera derrière les Bleus dimanche.

"En tant que Brésilien, je me dois de soutenir la France. Messi est extraordinaire et oui, il mérite le trophée. Mais il y a cette saine rivalité entre Brésil et Argentine", explique l'ancien gardien de l'Inter Milan. "Si l'Argentin était à notre place, elle ne soutiendrait pas le Brésil. Il ne faut pas être hypocrite".