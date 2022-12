Razvan Marin (ex-Standard) devrait être prêté dans un autre club de Serie A

Depuis son départ du Standard de Liège, Razvan Marin a bien du mal à se fixer quelque part sur le long terme.

Parti pour l'Ajax Amsterdam en juillet 2019, Razvan Marin ne s'y était pas imposé et avait été transféré à Cagliari après un prêt réussi. Un an plus tard, le milieu de terrain roumain ne restait pas en Sardaigne : la relégation de Cagliari en Serie B poussait l'ancien Standardman à se faire prêter en Serie A, du côté d'Empoli.

Six mois et 16 matchs plus tard, Razvan Marin pourrait à nouveau déménager : d'après les informations de Cagliari News 24, le Roumain devrait voir son prêt à Empoli être abrégé, et être à nouveau envoyé en prêt du côté de la Sampdoria. Le club génois, actuellement avant-dernier du championnat, tenterait là de se renforcer pour lutter contre la relégation.