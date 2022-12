Karim Benzema et l'Equipe de France, la fin d'une histoire tumultueuse

L'attaquant vient d'annoncer la fin de sa carrière internationale avec l'Equipe de France. Retour sur plus d'une décennie d'une relation amour-haine.

"J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Ce sont les mots de Karim Benzema, le lendemain d'une finale de Coupe du monde perdue par l'Equipe de France, à laquelle le récent Ballon d'Or n'aura pas pu participer. Le timing est parfait, ou plutôt, pourrait difficilement être pire.

L'histoire de Benzema avec l'Equipe de France démarre il y a déjà 15 ans. Alors que le joueur explose à Lyon, Raymond Domenech le sélectionne avec les A puis pour l'Euro 2008. Un nul face à la Roumanie (0-0) puis deux gifles des oeuvres de l'Italie (2-0) et des Pays-Bas (4-1), plus tard, les Bleus se font sortir et Benzema reste muet. Mis en concurrence avec Gignac, Benzema n'est pas du voyage en Afrique du Sud et évite l'humiliation de Knysna.

Benzema, le symbole d'une France qui patauge

Alors qu'il monte en puissance au Real, Benzema va aligner les échecs collectifs avec les Bleus. L'Euro 2012 est le théâtre d'une nouvelle élimination, cette fois-ci en quarts contre l'Espagne. Benzema est à nouveau muet lors de cette compétition.

La France met beaucoup de temps à se reconstruire totalement. Sous Didier Deschamps, arrivé en remplaçant de Laurent Blanc, la Benze se montre enfin à son avantage. Il marque un but décisif lors du fameux France-Ukraine qui qualifie les Bleus sur le fil pour le Mondial de 2014.

Au Brésil, les Bleus roulent sur le Honduras (3-0) et la Suisse (5-2), Benzema marque trois buts et délivre deux assists. La France sera éliminée en quarts par le futur vainqueur, l'Allemagne, et Neuer dégoûtera Benzema en toute fin de match.

La sextape, l'élément déclencheur

Un évènement va mettre le feu aux poudres, cristalliser les tensions, diviser comme rarement dans l'hexagone. Dans les derniers mois de l'année 2015, Benzema est placé en garde à vue pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs". La tentative de rançonnage vise Mathieu Valbuena, coéquipier de Benzema en Bleu. Noel Le Graet puis Deschamps l'annoncent : Karim Benzema est écarté de l'Equipe de France.

© photonews

Malgré ses prestations de haut vol et ses titres qui s'accumulent au Real, Benzema ne verra plus les couleurs de l'équipe nationale pendant 6 ans. Et la presse aura beau forcer la main quasi constamment à Deschamps et Le Graet, la réponse sera, dans les faits, la même : la France n'a pas besoin de Benzema et le range dans la fameuse "génération 1987", celle des talents gâchés, aux côtés de Nasri, Ben Arfa, ou Ménez.

Pendant ce temps, chez les Bleus, c'est Olivier Giroud qui tient la baraque. Et plutôt bien d'ailleurs. N'en déplaise à ceux qui ont sorti sa fameuse "stat" lors du Mondial 2018. La France est championne du monde, Benzema n'a plus que sa punchline assassine sur Giroud et ses attributs automobiles pour se consoler.

La gloire personnelle, l'éternel échec collectif

On ne pourra pas reprocher au Nueve d'avoir été patient, autant qu'il s'est fait plus discret dans ses déclarations et qu'il s'est montré de plus en plus décisif en club.

En mai 2021, la nouvelle tombe : Karim Benzema est rappelé par Didier Deschamps. Il figure dans la liste des 26 pour l'Euro. "J'ai toujours passé outre mon cas personnel, l'équipe de France ne m'appartient pas, elle est au-dessus de tout", avait déclaré Deschamps, laissant présager de jours heureux entre lui et KB9. Surtout que lors de l'Euro 2021, malgré la défaite en huitièmes face à la Suisse, Benzema inscrit deux doublés en deux matchs et montre de belles connexions avec ses coéquipiers.

L'âge de la maturité semblait atteint pour le natif de Lyon, à 35 ans, après une saison énorme et un Ballon d'Or sous le bras. Le temps passé ces dernières semaines loin de ses coéquipiers lui aura permis de prendre une décision qu'il ne semble pas regretter, un an seulement après son retour. A croire que la cicatrice de sa première rupture avec les Bleus n'était pas encore totalement refermée.

Il aura fallu d'une blessure le mettant sur la touche pour le Mondial, d'une mauvaise communication entre et de la part des deux camps, de rumeurs que, finalement, "le groupe vivait bien" - ou mieux - sans lui et d'un prétendu retour avorté en fin de compétition pour définitivement clore le chapitre de Benzema en Equipe de France. Cela n'aura été ni un conte de fées, ni un happy ending.