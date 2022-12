Raphael Varane amer : "On est très déçus"

Le défenseur des Bleus n'a pas caché sa déception après la finale perdue face à l'Argentine, tout en accordant que lui et ses coéquipiers sont un peu revenus dans le match de nulle part.

"On est très déçus", s'est exprimé Raphael Varane au micro de TF1 après la rencontre. "On a tout donné. On a fait face à beaucoup d'obstacles pendant la compétition, on s'est battus jusqu'au bout. On n'a rien lâché. Aujourd'hui, pendant une heure, on était pas dans le match. On est revenus et on aurait pu gagner aussi. Très fier des Français, de ce groupe. On a tout donné, on garde la tête haute."

Menés 2-0 à 10 minutes du terme, les Bleus ont égalisé de nulle part via un doublé de Mbappé et n'étaient pas loin d'accrocher la couronne mondiale au bout du temps réglementaire. "On est revenus dans ce match alors qu'on était pas dedans, c'était compliqué. Ça s'est joué très vite. On est revenus puis physiquement, on était mieux qu'eux. On a commencé à pousser et on y croyait. On était pas loin de réussir à renverser le match qui était mal embarqué. Il y a une force mentale dans ce groupe, beaucoup de coeur. Ça nous a permis d'arriver jusqu'en finale. Mais ça n'a pas été suffisant pour gagner", a regretté Varane.