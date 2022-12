Fabio Silva toujours à Anderlecht en janvier ? "Je ne peux pas dire que je serai encore là car je ne le sais pas"

Fabio Silva devra aider le RSC Anderlecht à trouver le chemin des filets adverses même après la trêve de la Coupe du Monde. Du moins : s'il n'est pas rappelé par les Wolverhamton Wanderers en janvier ...

Le RSC Anderlecht est peut-être convaincu que les Wolverhampton Wanderers ne peuvent pas venir réclamer le Portugais, mais de l'autre côté de la Manche, cette voie est effectivement envisageable. Les Wolves sont campés à la toute dernière place de la Premier League. En d'autres termes, toute injection de qualité est la bienvenue.

"Je ne peux pas dire que je serai encore là car je ne le sais pas. Le mercato s’ouvre en janvier. Je suis joueur, je ne contrôle pas cette situation. Ce n’est pas entre mes mains et je préfère donc ne pas en parler. Si les Wolves me veulent, cela me rendrait heureux, parce que cela signifierait que j’ai fait de l’excellent travail à Anderlecht", a confié le Portugais à la DH.

Julien Lopetegui doit rectifier le tir à Wolverhampton. "Je suis en contact permanent avec les gens du club, mais le nouvel entraîneur ne m'a pas encore appelé. Mais je suis toujours un joueur d'Anderlecht. Je veux aider le club à retrouver le haut du classement", a conclu l'attaquant lusitanien, auteur de dix buts cette saison, dont six en championnat.