Lionel Messi devrait prolonger au PSG !

Auréolée d'un titre de champion de monde, la Pulga aurait décidé de prolonger son séjour dans la capitale française.

Outre le cas de Kylian Mbappé qui a pas mal défrayé la chronique lors des derniers mercatos, celui de Lionel Messi risque de préoccupper de plus en plus au Paris Saint-Germain. Le septuple Ballon d'Or et tout récent champion du monde est lié au club jusqu'en juin 2023, et rien ne disait qu'il désirait rester une saison de plus au sein de la formation francilienne. Certains médias l'envoyaient d'ailleurs à l'Inter Miami, en MLS.

Mais, selon les informations du Parisien, Messi devrait bel et bien prolonger "au moins" jusqu'en 2024 au PSG. L'Argentin aurait donné son accord à la direction durant la Coupe du monde.