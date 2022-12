Saint-Trond avec une victoire historique : "Si tu gagnes 1-4 à Bruges, tu n'as plus peur de personne"

C'est la première fois dans l'histoire du club que les Canaris triomphent à Bruges.

Le moment important a été lorsque Christian Brüls a surpris Simon Mignolet. "J'étais dans une bonne position et j'anticipais la passe en retrait vers lui. Je fais alors une petite feinte et il frappe le ballon contre moi. Ce n'était alors que 1-1. Il restait alors encore quinze minutes plus encore 45 minutes supplémentaires à jouer. On connaît les qualités du Club", reconnaît Brüls.

Mais rien de tout cela ne s'est produit. "Nous savions que nous allions avoir du mal. Il fallait être en bonne position et forcer la chance. Ce 1-4 est sympa, mais ce n'est qu'une victoire en Coupe. Même si vous gagnez 0-1 ou aux tirs au but, tu es au tour suivant. Si tu gagnes 1-4 à Bruges, tu n'as plus peur de personne", sourit Brüls.