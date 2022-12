Pression maximale sur Carl Hoefkens : "Je n'aimerais pas être à sa place"

Le coach du Club de Bruges joue gros ce lundi après-midi face à OHL (13h30).

Après la défaite en Coupe face à Saint-Trond (1-4), la position de Carl Hoefkens a été remise en question du côté du Club de Bruges. Le staff et les joueurs ont eu des discussions le lendemain. Nul doute que l'avenir du coach est incertain, lui dont la décision d'écarter Skov Olsen pour le match de ce lundi face à OHL a été contestée par son joueur lui-même.

Ancienne légende du Club et actuellement consultant pour le Nieuwsblad, Franky Van Der Elst est revenu sur l'actualité chaude autour des Blauw en Zwart et de leur coach. "J'ai trouvé tout cela un peu étrange. Je comprends que vous demandez des comptes à Hoefkens, mais laissez cet entraînement se poursuivre. Je me demande comment Hoefkens était devant son groupe de joueurs le lendemain. Comme vous sentiriez-vous en tant qu'entraîneur ?", a déclaré l'ancien Diable Rouge au sujet de l'entraînement annulé le lendemain de la défaite face à saint-Trond.

"Je n'aimerais pas être à sa place. Vous pouvez intensifier la pression, mais faites-le en interne. Maintenant, la pression extérieure sur Hoefkens est énorme. Je me demande comment ils vont s'en sortir. Il faut gagner et de préférence avec une performance convaincante. La direction a créé une situation où en cas de résultat négatif, la prochaine étape ne peut être que le renvoi d'un entraîneur."

Match à ne pas perdre, donc !