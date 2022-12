Courtrai récolte enfin les fruits de son dur labeur : "Nous nous battons dans le bas du classement depuis un long moment"

Dès la première minute, le KV Courtrai a pris le Racing Genk à la gorge avec un tir sur le poteau. Puis, à la 83e minute, la rédemption est tombée pour l'équipe locale avec un important 1-0 contre les leaders du championnat.

"Nous avons montré dès la première minute que nous voulions mettre la tête devant le ballon dans ce match", a confié le buteur Felipe Avenatti après la rencontre. "Nous ne voulions pas leur donner beaucoup d'espace pour jouer au football et nous avons réussi."

Le défenseur de Genk Mark McKzenzie a également vu cette grinta de la part de l'adversaire. "Dans ces matchs, il s'agissait plutôt de savoir qui voulait gagner le plus et ils ont joué avec plus de conviction que nous. La deuxième balle était plus pour eux, ils ont gagné plus de duels ... C'est du football, ils ont bien fait", a indiqué l'Américain.

Sacrifices

Le KV Courtrai est en bas du classement depuis un certain temps et cette victoire ne change pas grand-chose, bien qu'il soit passé de la 17e à la 16e place. "Nous nous battons dans le bas du classement depuis un moment et cette victoire est très agréable pour les sacrifices que nous faisons chaque jour, surtout ces jours-ci où nous sommes si loin de nos familles", a conclu l'Uruguayen Avenatti.