La chambre de Lionel Messi au Mondial va devenir un musée

La chambre dans laquelle Lionel Messi a séjourné pendant la Coupe du monde va être transformée en musée, comme l’a annoncé le média Peninsula Qatar. Le Qatar souhaite tout simplement faire de cette pièce un effigie à la Pulga, vainqueur du Mondial 2022 avec l’Argentine. Depuis le départ de la sélection argentine, rien n’a été touché dans la chambre du numéro 10.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!



The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!