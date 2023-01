Un attaquant danois prolifique à nouveau cité au RSC Anderlecht

Anderlecht doit se renforcer cet hiver, et avec l'arrivée d'un duo danois aux commandes, on imagine bien le club se tourner vers des pistes scandinaves.

Le premier renfort de Jesper Fredberg et Brian Riemer sera-t-il un Danois ? En novembre dernier, Casper Tengstedt (21 ans) était cité par la presse danoise comme cible potentielle du RSCA. Selon le média danois Bold, c'est toujours le cas.

Tengstedt, attaquant de pointe de Rosenborg où il a signé en août dernier pour 1 million d'euros, est international U21. Sa valeur a explosé puisqu'il est déjà estimé à 3,5 millions selon Transfermarkt, et pour cause : Casper Tengstedt roule sur la D1 norvégienne, avec 15 buts inscrits en 14 matchs la saison passée et 9 assists délivrés. Sans surprise, Anderlecht aurait donc de la concurrence sur le dossier : le Celtic Glasgow et le Sporting Portugal, ainsi que des clubs de milieu de tableau en Allemagne et en Italie seraient aussi sur le coup. La présence d'un entraîneur danois au RSCA peut-elle changer la donne ?