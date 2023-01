Lucas Stassin (RSCA Futures) serait suivi par un club de Championship

Brillant en Challenger Pro League avec les U23 d'Anderlecht, Lucas Stassin a également pu faire ses débuts en D1A.

Lucas Stassin (18 ans) compte déjà 11 buts en 16 rencontres de Challenger Pro League cette saison. Sous Felice Mazzù, le jeune buteur a également pu faire ses débuts en Jupiler Pro League et en Conference League, même s'il n'est plus apparu dans le groupe depuis la défaite à Zulte Waregem. Sous contrat à Anderlecht jusqu'en 2024, il fait partie des rares promesses de Neerpede au poste d'attaquant de pointe.

Et son profil, assez complet et déjà solide sur le plan physique, plairait apparemment à Sunderland, en Championship. Selon le journaliste Joseph Brown, suiveur des Black Cats, Stassin serait "suivi de près" par Sunderland. Un départ si jeune et alors que Lucas Stassin commence à percer au RSCA paraît difficile à imaginer, mais les prestations du joueur ne laissent visiblement pas indifférent.