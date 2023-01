Jurgen Klopp en dit plus sur l'indisponibilité de Virgil van Dijk

Liverpool va devoir se passer de son défenseur pendant un bon moment.

Sorti blessé à la mi-temps du match perdu 3-1 à Brentford, Virgil van Dijk a beaucoup fait parler de lui outre-Manche quant à son indisponibilité. Interrogé au sujet de son défenseur néerlandais, Jurgen Klopp a donné plus d'informations sur la gravité de sa blessure aux ischio-jambiers : "Ce n'est pas une blessure à court terme. J'ai connu quelques graves blessures dans mes noyaux au cours de ma carrière d'entraîneur, ce n'est pas cela non plus, c'est entre les deux".

L'entraîneur allemand s'attend à une absence "de plusieurs semaines, on parle de plus d'un mois". Roc défensif de Liverpool, Virgil van Dijk a été très sollicité ses dernières saisons par son importance dans les succès des Reds. Il en paye aujourd'hui le prix.