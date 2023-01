Cameron Puertas, le changement gagnant de l'Union : "Montrer au coach qu'il peut me faire confiance"

Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise s'est montré décisif dès son entrée au jeu, avec un but et un assist face au Sporting d'Anderlecht (1-3).

Alors que les Mauves, réduits à 10, menaient face à l'Union, Cameron Puertas, rentré vers l'heure de jeu, a combiné dans le rectangle puis a égalisé (81e). Quelques minutes plus tard, il a mis en retrait à Senne Lynen, qui a envoyé une frappe déviée permettant aux Saint-Gillois de prendre l'avantage.

Une nouvelle prestation qui a permis à Puertas de se mettre en évidence, lui qui avait démarré la rencontre sur le banc malgré l'absence de Teuma. "Je me suis que le coach risquait de changer quelque chose, et que donc il était possible que je commence. Le coach a décidé d'adopter un autre schéma tactique. C'est son choix. Dans ces cas-là, on garde la tête haute, et on essaye de donner le meilleur de nous-même", a déclaré Puertas en zone mixte.

"Ca m'a souri aujourd'hui. A chaque fois, je travaille dur à l'entraînement pour être prêt à rentrer dans ce genre de situations. C'est toujours un peu frustrant de ne pas commencer sur le terrain. Mais quand il y a des matchs comme ça, il faut aussi savoir montrer au coach qu'il peut nous faire confiance."

Karel Geraerts a en tout cas été grandement satisfait de la prestation de son milieu de terrain ce dimanche soir. "Il était très déçu hier quand il s'est rendu compte qu'il ne serait pas titulaire, mais il est resté fort mentalement et a très bien réagi. Il est très bien monté. Il a été partout sur le terrain. C'est un exemple pour tous les joueurs qui parfois rencontrent des difficultés."