Lucas Ribeiro Costa (ex-Charleroi) intéresse un club exotique, Beveren aimerait le conserver

Le milieu offensif de Beveren, Lucas Ribeiro Costa, pourrait bien quitter la Belgique cet hiver.

En juillet dernier, après un prêt réussi en fin de saison 2021-2022, Lucas Ribeiro Costa (24 ans) quittait définitivement le Sporting Charleroi pour le SK Beveren. Depuis, le jeune brésilien s'épanouit avec 5 buts et 5 passes décisives en D1B. Les Waeslandiens jouent la montée et comptent donc sur leur milieu offensif pour leur permettre de rivaliser avec le Beerschot, avec lequel ils sont au coude-à-coude.

Mais Ribeiro Costa intéresse l'étranger. Ainsi, il nous revient que le Qarabag FK, solide leader du championnat d'Azerbaïdjan et champion en titre, aurait concrètement pris ses renseignements pour le joueur. Costa lui-même ne dirait pas non à un transfert à l'étranger, après avoir fait le tour de la question en D1B sous les couleurs de Virton, du RWDM et de Beveren. D'autres clubs seraient également sur les rangs, dont deux clubs russes. L'intérêt azéri est cependant le plus avancé. Le nom du joueur a également filtré dans la presse locale.

Restera à convaincre le SK Beveren, qui ne souhaite pas vraiment se séparer de Lucas Ribeiro Costa, lié au club jusqu'en juin 2024. Des discussions pourraient avoir lieu dès ce mercato hivernal. En cas de transfert, le Brésilien pourrait affronter La Gantoise en 16es de finale de Conference League en février prochain avec Qarabag...