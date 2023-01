Officiel : Hugo Lloris prend sa retraite internationale !

Coup de tonnerre en Equipe de France : le gardien titulaire et capitaine Hugo Lloris (36 ans) ne portera plus jamais la vareuse tricolore.

Quelques semaines après la finale perdue en Coupe du monde face à l'Argentine, Hugo Lloris décide de fermer la porte des Bleus. C'est évidemment une nouvelle qui va faire du bruit dans l'hexagone.

En effet, malgré ses 36 ans, Lloris s'était une nouvelle fois montré excellent au Qatar pour défendre les cages françaises. Avec 145 sélections, il est le joueur français le plus capé de l'histoire. Ce sera normalement à Mike Maignan de reprendre le flambeau, délaissé donc par l'ancien de Lyon, sélectionné chez les Bleus depuis 2008 !

"Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt", a déclaré Lloris dans un entretien accordé à L'Equipe.