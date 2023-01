Anderlecht va prêter l'un de ses jeunes joueurs, en manque de temps de jeu

Anouar Aït El Hadj ne fait pas partie des plans de Brian Riemer et devrait aller voir ailleurs, en prêt.

Ce lundi, en match amical, Anouar Aït El Hadj (20 ans) a été décisif face au FC Dordrecht. Le jeune milieu de terrain n'était pourtant pas titulaire : il a remplacé Marco Kana, blessé à la 30e minute de jeu. Une preuve que El Hadj ne fait pas vraiment partie des plans de Brian Riemer pour l'équipe A, et ce n'est pas nouveau : ni Mazzù, ni Kompany n'avaient fait du joueur un titulaire au RSCA.

La Dernière Heure croit savoir que ce statut ne changera pas, et que Anouar Aït El Hadj devrait donc aller chercher du temps dejeu ailleurs. Anderlecht devrait prêter le médian, qui n'a joué que 3 matchs en D1A cette saison (un but) et doit se contenter des RSCA Futures en Challenger Pro League. Il devrait rejoindre un club de bas de classement en D1A.