Mark van Bommel donne la clé du choc contre Genk

Ce mercredi, l'Antwerp se déplace à Genk dans le cadre des quarts de finale de la Croky Cup.

Fin octobre, Genk avait joué un sale tour à l'Antwerp. Les Limbourgeois s'étaient imposés au Bosuil sur le score de 1-3. Un match spectaculaire pour le spectateur neutre, et où les Anversois ne s'étaient pas montrés efficaces malgré 20 essais au but.

"Ce match était une publicité pour le football belge", a déclaré Mark van Bommel, le coach de l'Antwerp, en conférence de presse avant la revanche, en Coupe de Belgique cette fois. "Sur le plan footballistique, les deux équipes étaient égales. Seulement nous avons perdu sur des phases arrêtées. Donc, sur ce plan, nous devrons faire mieux.

"En dehors de cela, Genk est une bonne équipe avec beaucoup de cohérence, en termes de pression, de changement et de construction. Bien sûr, cela aide aussi qu'ils aient pu jouer avec la même équipe plusieurs fois auparavant", a ajouté van Bommel, qui a avoué ne pas s'être attardé sur l'exercice des tirs au but.

"Nous ne nous sommes pas entraînés spécifiquement sur les penaltys. Tu peux t'entraîner à donner des coups de pied, mais pas à simuler les circonstances réelles. Il y a deux tours, contre Beveren, nous ne nous sommes pas non plus entraînés aux tirs au but et nous avons réussi à nous qualifier (2-2, 2-4 tab, ndlr). L'important est que Jean Butez sache quoi faire dans ce cas-là."