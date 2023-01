Didier Deschamps réagit aux propos de Noël Le Graët: "J'aurai toujours du respect pour Zizou"

Le sélectionneur des Bleus a réagi pour la première fois à la polémique qui secoue le football français depuis un peu plus de 48 heures.

"Rien à secouer de Zinedine Zidane": le président de la Fédération Française de Football a choqué le monde du foot français, dimanche soir au micro de RMC Sport, au lendemain de l'officialisation de la prolongation de Dider Deschamps à la tête des Bleus. Le sélectionneur français était, jusque-là, resté muet, mais il a tenu à réagir à la polémique ce mercredi, alors qu'il était présent aux côtés de Brigitte Macron pour le lancement de l'opération Pièces Jaunes.

La réaction de Didier Deschamps:

"Ses propos étaient inapropriés et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, la situation sporitve a amené une rivalité, voir à une opposition, entre nous deux. Mais ce que je peux assurer, c'est que j'aurai toujours beaucoup de respect pour Zizou. Par rapport à ce qu'on a partagé et vécu ensemble durant notre première vie de joueur. Mais aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente pour le football et pour le sport français."