Leander Dendoncker prend position sur la situation de Jean Kindermans : "Sans lui, je ne serais jamais venu à Anderlecht"

Le Sporting d'Anderlecht va mettre de côté le responsable de son académie, Jean Kindermans. Une décision qui a beaucoup irrité les supporters.

La décision d'écarter Jean Kindermans est celle qui fait déborder le vase pour de nombreux supporters. Pour Het Laatste Nieuws, Leander Dendoncker est revenu sur son arrivée à Neerpede, il y a 13 ans. Il était alors âgé de 14 ans. "Jean Kindermans a joué un rôle très important dans mon choix pour Anderlecht. Dès la première rencontre, j'ai été convaincu, tout comme mes parents. Il m'a expliqué en détail le projet, les étapes et les objectifs pour les années à venir. Sans lui, je ne serais pas allé à Anderlecht, je pense"

"Jean est quelqu'un qu'on écoute avec admiration, mais aussi quelqu'un qui respire l'autorité. Il n'embellira jamais les choses. Il était toujours très strict dans les entretiens d'évaluation. J'étais vraiment une 'fille à maman' à l'époque et j'avais incroyablement le mal du pays. Yannick Ferrera était mon entraîneur. Soudain, Jean m'a appelé dans son bureau après une séance d'entraînement. 'L'entraîneur attend plus de vous', a-t-il déclaré. Pour moi, ça a été un choc parce que j'avais déjà tellement de difficultés, je ne l'ai jamais dit à mes parents. Après, il a dit que j'avais le temps de grandir et que tout irait bien.

Pour Leander Dendoncker, Jean Kindermans représente l'âme du RSCA. "Je pense qu'il peut être fier de tous ces ambassadeurs d'Anderlecht qu'il a rendu formidables. Pas une seule équipe en Belgique ne peut nous copier. Évidemment, je suis très triste qu'il soit écarté. Mais je suis l'un de ses anciens joueurs et un ancien joueur du club, ce n'est pas à moi de porter un jugement sur l'état actuel des choses."