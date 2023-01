🎥 Deinze arrache la victoire contre le Beerschot

Deinze a remporté un match de rattrapage de la dix-huitième journée de la Challenger Pro League contre le Beerschot (3-2) ce dimanche soir.

Deinze et le Beerschot devaient normalement s'affronter à la mi-décembre, mais les températures glaciales ont rendu le terrain de la Dakota Arena impraticable à ce moment-là. Deinze a pris les commandes de la rencontre via Alessio Staelens (26e et 45e) qui a permis aux locaux d'ouvrir le score puis de faire le break.

Thibo Baeten a toutefois réduit la marque (71e) avant d'égaliser sur penalty en fin de rencontre (85e). Mais Deinze s'est imposé grâce à Bafodé Dansoko (90e).

Le Beerschot et SK Beveren ont chacun 35 points en 18 matchs et trônent en tête de la Challenger Pro League, devant le RWDM (34 points). Deinze est huitième avec 24 points.