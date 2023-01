Carlo Ancelotti : "Les joueurs ont le cœur brisé"

Surclassé par le FC Barcelone (1-3), le Real Madrid n'a pas existé ce dimanche à l'occasion de la finale de la Supercoupe d'Espagne.

Déçu, Carlo Ancelotti s’est montré lucide sur le niveau affiché par son équipe. "C’est un moment difficile. Nous savions déjà avant le match que nous n’étions pas à notre meilleur niveau. Nous leur avons donné deux buts. Nous avons fait des erreurs, mais nous reviendrons plus fort. Nous avons fait beaucoup d’erreurs. On a perdu 25 ballons en première mi-temps. Nous étions juste mauvais. Barcelone a mieux joué et c’est tout. Lorsque vous encaissez 3 buts, il est évident que vous devez changer quelque chose et régler ce problème. Nous avons perdu de nombreux duels, nous avons été mauvais sous tous les aspects. Les joueurs ont le cœur brisé. Ils sont habitués à gagner. Mais je suis sûr que nous reviendrons. Le Real Madrid revient toujours", a confié le coach du Real Madrid à l'issue de la rencontre.