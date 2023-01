Le poste d'Alfred Schreuder ne tiendrait qu'à un fil à l'Ajax Amsterdam

L'ancien entraîneur du Club de Bruges, Alfred Schreuder, ne convainc pas à Amsterdam. En cas de mauvais résultat dans le topper à Feyenoord, il pourrait bien faire ses valises.

L'Ajax Amsterdam est troisième à 5 points du leader, Feyenoord ; une position intenable pour le plus grand club des Pays-Bas et pour son entraîneur Alfred Schreuder. Autant dire que le topper de dimanche prochain, entre Feyenoord et l'Ajax, sera décisif. Dans la course au titre, peut-être ; pour Schreuder, certainement. Selon les suiveurs du football néerlandais, tel Simon Zwartkruis, un mauvais résultat au Kuip de Rotterdam et ce sera la fin pour le coach ajacide.

"À un moment, cette pression sera intenable, y compris de la part du public. Si l'Ajax abandonne la course au titre dimanche au profit de Feyenoord, je ne pense pas que ce sera possible pour Alfred Schreuder de rester", déclare-t-il à Voetbal International. "Et Feyenoord va tout donner dimanche, encore plus que d'habitude. Je donne peu de chances à l'Ajax".