Un titulaire de Courtrai absent entre 4 et 6 semaines

Il a quitté ses partenaires ce dimanche, sur la pelouse de La Gantoise.

Ce dimanche, le KV Courtrai a connu la défaite sur la pelouse de La Gantoise (2-1). Alors qu'il ne restait que cinq minutes à disputer dans le temps réglementaire, Oleksii Sych a été contraint d'abandonner ses partenaires.

Ce mardi, des examens plus approfondis ont révélé que l'arrière droit de 21 ans souffre d'une blessure au ligament médial du genou. Sa rééducation prendra entre 4 et 6 semaines.

Cette saison, l'Ukrainien a disputé 12 rencontres de Jupiler Pro League et 3 de Croky Cup. Arrivé en septembre dernier en provenance de Rukh Lviv, il compte un but et deux passes décisives toutes compétitions confondues à l'intérieur de nos frontières.