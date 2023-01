🎥 Premier League : Crystal Palace met fin à la série de victoires des Red Devils

Pour ses grands débuts, Wout Weghorst était titulaire avec United qui ouvrait le score juste avant la pause grâce à Bruno Fernandes (43e).

Manchester pensait tenir la victoire, mais le jeune français Michael Olise égalisait dans les arrêts de jeu d'un superbe coup franc qui met fin à la série de victoire des Red Devils, et permet surtout aux Eagles de repartir de l'avant en championnat.

Holy moly OLISE just scored this BANGER against United pic.twitter.com/f8nStf3kdi