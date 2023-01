Accord "non obligatoire" entre le Barça et l'Atlético pour Yannick Carrasco

Le FC Barcelone s'est officiellement séparé de Memphis Depay. L'attaquant néerlandais rejoint les rangs de l'Atlético Madrid. Il a signé un bail le liant avec les Colchoneros jusqu'en 2025.

Dans le communiqué, le FC Barcelone informe également d'un accord un peu spécial conclu avec l'Atlético : le transfert de Memphis "comprend une option d'achat préférentielle mais non obligatoire pour Yannick Carrasco."

Ainsi, le Diable Rouge n'est pas encore un joueur du FC Barcelone. La raison étant que l'Atlético ne veut pas s'en séparer et que le Barça ne veut pas payer sa clause libératoire s'élevant à 60 millions d'euros. Les Catalans peuvent ainsi acheter Carrasco l'été prochain pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros.

A l'heure actuelle, rien ne dit que Carrasco sera un joueur du FC Barcelone dès cet hiver.

