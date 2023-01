Un derby madrilène en quart de finale de la Coupe du Roi

Real-Atletico, ce sera le choc des quarts de finale de la Coupe du Roi.

Après les qualifications du Real et du Barça, jeudi soir, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Roi a été effectué ce vendredi et il y aura un derby madrilène à l'affiche: l'Atletico de Yannick Carrasco se déplacera sur la pelouse du Real de Thibaut Courtois et Eden Hazard le 26 janvier prochain.

L'autre affiche des quarts de finale opposera le Barça à la Real Sociedad. Le FC Séville se déplacera à Osasuna et le FC Valence, finaliste l'an dernier, recevra l'Atheltic Bilbao, finaliste des deux éditions précédentes.