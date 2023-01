Challenger Pro League: Lucas Stassin offre le partage à Anderlecht contre le Lierse

Un match spectaculaire, mais sans vainqueur, pour boucler le programme du week-end en D1B.

Après la victoire de Beveren contre le Beerschot, c'est par un duel entre les RSCA Futures et le Lierse que se ponctuait la 19e journée de D1B, dimanche soir, sur la pelouse du Stade Roi Baudouin. Un duel qui a démarré très fort, avec un corner rentrant d'Henrik Bellman pour permettre à Anderlecht d'ouvrir le score dès la troisième minute.

Le Lierse a réagi et égalisé à la demi-heure, via Guillaume De Schryver, mais Anderlecht est rentré aux vestiaires avec l'avantage grâce à un but de Lucas Lissens, juste avant la pause. Après le repos, les Lierrois Joedrik Pupe et Brent Laes ont planté deux buts en trois minutes, mais les Anderlechtois n'ont pas abdiqué et ont finalement égalisé grâce à Lucas Stassin à la 86e minute.

Les deux équipes se quittent dos à dos. Au clasement, le Lierse (30 points) reste cinquième à cinq points de la troisième place du Beerschot, les RSCA Futures sont septièmes avec 27 unités.