🎥 John Terry s'est fait plaisir dans le kop de Chelsea à Anfield (vidéo)

L'ancien défenseur n'a rien perdu de son amour pour les Blues.

On peut être l'une des plus grandes icônes d'un club à la renommée mondiale comme Chelsea et s'offrir le plaisir de faire le déplacement à Liverpool avec les supporters visiteurs. John Terry a tenté l'expérience hier et a évidemment été accueilli en héros par les supporters qui l'ont tant applaudi à Stamford Bridge pendant des années.

John Terry a l'air de plutôt bien s'accomoder de sa célébrité, dansant avec ceux qui l'ont vite reconnu dans les travées d'Anfield. Un grand moment pour ces supporters qui ont fait le déplacement, de quoi presque compenser le match insipide entre les deux équipes (0-0). Après trois ans comme entraîneur adjoint à Aston Villa, Terry est revenu dans le club de sa vie, devenant responsable de l'académie des Blues.