Jean-Sébastien Legros : "Quand on voit Anderlecht faire monter Amuzu, Trebel et Ashimeru, ça fait rêver"

Nouvelle défaite pour Seraing, qui n'a pas encore gagné à la maison cette saison.

Pourtant solide pendant 75 minutes, le RFC Seraing a encore craqué en fin de partie. C'était cette fois face au Sporting d'Anderlecht, sur un but signé Mario Stroeykens. "On sort de cette rencontre avec beaucoup de frustration et de déception. On a joué un match assez solide, avec des initiatives offensives. On n'a pas joué petit bras, même contre le Sporting d'Anderlecht. Quand on voit qu'ils font monter Amuzu, Trebel et Ashimeru, ça fait rêver, mais ce n'est pas notre réalité et notre quotidien. Malgré tout, je pense qu'on a offert une très belle réplique. On a eu des situations dangereuses qui auraient dû nous offrir l'ouverture du score. Cela aurait donné un match encore plus ouvert, mais c'est aussi notre faute si on ne parvient pas à mettre la balle au fond dans des moments décisifs et importants" pestait Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

Cette saison, les Métallos n'ont pas encore connu la victoire dans leurs bases. Pire encore, cela va bientôt faire un an que Seraing n'a plus empoché les trois points à domicile. "Je ne fais pas vraiment attention à cette statistique, mais il est vrai que c'est impossible d'espérer se sauver dans ces conditions. Je suis très déçu pour les joueurs, car ils s'investissent au mieux. La plupart d'entre eux découvrent la Pro League et la dure réalité de cette série. C'est également mon cas en tant que jeune entraîneur. On doit garder la foi, le courage et le travail et faire en sorte que la roue tourne. Ce sont des garçons qui le méritent et qui font le maximum pour le club. On va continuer à travailler dur et à ne rien lâcher."