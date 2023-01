Le FC Midtjylland veut faire baisser le prix de Kristoffer Olsson

Kristoffer Olsson est prêté par Anderlecht au FC Midtjylland cette saison. Les Danois ont une option d'achat pour quatre millions d'euros, mais espèrent faire baisser le prix.

Le FC Midtjylland souhaiterait faire signer Olsson pour trois millions d'euros, rapporte Ekstra Bladet. A Anderlecht, Olssen est encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Il y gagnerait environ 650 000 euros par an.

La saison dernière, Olsson a fait 29 apparitions sous le maillot d'Anderlecht, mais il a décidé de partir après le départ de Vincent Kompany. Au FC Midtjylland, il a déjà débuté 14 rencontres. Le championnat danois est actuellement en pause hivernal et Olsson lui-même n'a pas encore pris de décision quant à son avenir.

