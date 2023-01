Officiel : Florian Thauvin (ex-Marseille) est un joueur libre

Un international français est une affaire à saisir, après la fin de son contrat aux Tigres.

L'aventure mexicaine de Florian Thauvin (29 ans) ne s'est pas aussi bien passée que celle d'André-Pierre Gignac, devenu une véritable légende aux Tigres. L'international français (10 caps) a été libéré de son contrat par le club de Monterrey, après une saison décevante (10 matchs, 3 buts, 2 passes décisives).

Thauvin était sous contrat jusqu'en 2026, mais ne sera resté qu'un an et demi au Mexique. Il aura disputé 38 matchs et inscrit 8 buts toutes compétitions confondues. Un retour à l'Olympique de Marseille, où Thauvin compte 281 matchs pour 86 buts, a été évoqué.