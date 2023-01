🎥 Sur le départ, le grand talent Mika Godts inscrit un superbe but avec le Jong Genk

Mika Godts est proche de quitter le Racing Genk, mais en attendant, il continue de briller en D1B.

Le Jong Genk se déplaçait à Dender ce mardi, et s'est imposé grâce à un but de Mika Godts. Le jeune talent de 17 ans s'est offert un petit solo ponctué d'une frappe enroulée millimétrée, rappelant tout son talent. Cette saison, Godts en est déjà à 7 buts en Challenger Pro League. De quoi attirer les regards : le milieu offensif arrive en fin de contrat en juin prochain et a déjà fait savoir qu'il voulait partir, allant jusqu'à supprimer toutes les photos de son Instagram avec le mailllot de Genk. Avis aux amateurs...