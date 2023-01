Brian Riemer voit deux Anderlechtois comme Souliers d'Or potentiels dans le futur

Même si le Sporting d'Anderlecht risque de ne pas être au palmarès de cette année, le club le plus titré du pays se doit d'être présent au gala. Brian Riemer y est donc bel et bien, en compagnie de Wouter Vandenhaute et Jesper Fredberg.

Brian Riemer participe ce soir à son premier gala du Soulier d'Or. Une respiration bienvenue pour l'entraîneur du RSC Anderlecht, qui dispose de peu de moments de ce type depuis son arrivée en Belgique. Le Danois, toujours aussi souriant, a répondu aux questions des journalistes présents. Et il a notamment évoqué d'éventuels futurs lauréats...anderlechtois. Si l'hypothèse d'un joueur du RSCA soulevant le Soulier d'Or peut prêter à sourire dans les circonstances actuelles, Riemer voit cependant des vainqueurs potentiels dans le futur. "Francis Amuzu a toutes les qualités d'un vainqueur potentiel", surprend l'entraîneur danois. "Malheureusement, en ce moment, il lui manque les qualités de finition. Mais s'il améliore cela, ce sera un vrai candidat dans le futur". Autre nom cité : celui de l'un des favoris au titre d'Espoir de l'année lors de cette cérémonie. "Zeno Debast est un futur lauréat potentiel aussi. Il a un incroyable futur devant lui", affirme Brian Riemer. Une suggestion moins étonnante.