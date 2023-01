Vente d'Anderlecht : onze personnes soupçonnées de fraude

Le parquet fédéral a réclamé le renvoi devant le tribunal correctionnel de onze personnes soupçonnées de fraude dans le cadre de la vente du RSC Anderlecht en 2017. À celles-ci s'ajoutent trois sociétés.

Le quotidien flamand De Tijd nous apprend ce mercredi matin que dans le dossier de suspicion de fraude lors de la vente du Sporting d'Anderlecht en 2017, onze personnes et trois sociétés ont été renvoyées vers le tribunal correctionnel par le parquet fédéral. Elles sont accusées de fraude, corruption, blanchiment d'argent, abus de confiance et violation du secret professionnel.

Van Holsbeeck, Vanden Stock et Henrotay soupçonnés

Herman Van Holsbeeck, l'accusé le plus connu, ex-manager du RSCA, aurait reconnu avoir fraudé lors de la vente. Parmi les autres suspects figurent le président Roger Vanden Stock, l'ex-PDG Jo Van Biesbroeck, l'ancien directeur financier René Trullemans et l'avocat du club à l'époque. L'agent de joueurs Christophe Henrotay, qui est dans le collimateur du tribunal pour d'autres dossiers liés au football, ainsi que deux de ses employés sont également suspectés, tout comme Foot Innovation Limited, une société britannique détenue par Henrotay.

À ces dirigeants et proches d'Anderlecht s'ajoutent les sociétés le célèbre cabinet d'avocats Clifford Chance et deux de ses avocats. Clifford Chance a assisté le board anderlechtois de l'époque dans la vente à Marc Coucke fin 2017. L'avocat Luc Deleu et le cabinet Van Landuyt & Vennoten, auquel Deleu est affilié, sont également dans le collimateur. Deleu est administrateur à Anderlecht depuis l'année dernière.

Parmi les chefs d'accusation, le principal est un soupçon de vente à un prix exagéré au détriment de Marc Coucke en 2017.