Benfica conforte sa place de leader

À l'approche du huitième de finale de Ligue des Champions contre Bruges, Benfica assure en championnat.

C'est le 15 février que Benfica se déplacera au Club de Bruges en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et, en attendant, les Aigles ont bien l'intention de faire gonfler leur capitale confiance et c'est ce qu'ils ont fait ce jeudi soir, en s'imposant tranquillement sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat portugais, Pacos Ferreira.

Deux buts, inscrits en première période par Alejandro Grimaldo et Joao Mario, ont suffi au bonheur des Lisboètes qui enchaînent après la victoire du week-end dernier à Santa Clara et qui creusent provisoirement l'écart sur leurs poursuivants. Après 18 rencontres, Benfica a sept points d'avance sur Braga et huit sur Porto, mais ces deux clubs ont un match de retard.