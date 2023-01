Shaun Maloney, ex-adjoint de Martinez chez les Diables Rouges, bientôt coach en Championship

Libre depuis son limogeage en fin de saison dernière, Shaun Maloney (40 ans) devrait rebondir. L'ancien adjoint des Diables Rouges va retrouver l'un de ses anciens clubs : selon le journaliste écossais Callum McFadden, Maloney sera le nouvel entraîneur de Wigan Athletic, en Championship. Les Latics se sont récemment séparés de Kolo Touré, leur entraîneur, après une série de 9 matchs sans victoire et une dernière place en Championship.

Maloney avait remporté la FA Cup avec Wigan sous Roberto Martinez, en 2013. Il a pris sa retraite en 2017 après une dernière pige à Hull City.

