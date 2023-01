L'Atalanta se replace dans la course à la Ligue des Champions

Après le partage spectaculaire de dimanche dernier contre la Juventus, l'Atalanta renoue avec la victoire en Serie A.

Toujours candidate pour une place dans le top 4 et donc un ticket pour la prochaine Ligue des Champions, l'Atalanta devait s'imposer contre la Sampdoria pour rester dans le bon wagon de Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini n'ont pas tremblé devant leurs supporters.

Il aura pourtant fallu attendre la fin de la première période pour voir les Bergamasques ouvrir le score. Mais le but de Joakim Maehle a fait office de déclic et à l'heure de jeu, l'inévitable Ademola Lookman, déjà auteur d'un doublé la semaine dernière, a rassuré les siens en plantant le second et dernier but de la soirée.

L'Atalanta s'impose logiquement (2-0) et s'installe provisoirement à la quatrième place. Mais la Lazio et la Roma, qui n'ont qu'un point de retard, pourraient repasser devant en cas de victoires ce dimanche.