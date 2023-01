Officiel : Un nouvel attaquant rejoint les rangs de Vincent Kompany

Largement dominateur de la Championship, Burnley continue de se renforcer et de foncer vers la promotion en Premier League. Après Lyle Foster, Ameen Al-Dakhil et Hjalmar Ekdal, Michael Obafemi est la 4e recrue hivernale des Clarets. L'attaquant irlandais de 22 ans est prêté, avec option d'achat, par Swansea.

Cette saison, Michael Obafemi a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 19 rencontres de championnat. L'international (4 sélections) viendra renforcer le front offensif de Burnley en vue de la montée.

Vincent Kompany has further strengthened his side with the arrival of Michael Obafemi 💪



The striker joins the Clarets on a loan deal until the end of the season, with the option to make the move permanent in the summer from Swansea City 🖊️