Hein Vanhaezebrouck amer : "C'est douloureux"

La Gantoise a perdu dans les derniers instants contre le Cercle de Bruges (3-2).

La Gantoise restait sur un 7 sur 9 et était dans le top 4 avant de se rendre au Cercle. Une déplacement toujours compliqué pour les Buffalos qui n'ont plus gagné chez les Vert et Noir depuis 2018. Gand était mené 2-0 contre le Cercle à l'heure de jeu, mais s'est tout de même rattrapé grâce à des buts de De Sart et Lemajic. Mais la Gantoise est tout de même repartie sans points après un but en prolongation de Daland.

"Pourquoi avons-nous perdu aujourd'hui ? Nous avons fait trop d'erreurs et nous avons encaissé deux buts en conséquence. Je suis satisfait des remplacements, mais nous finissons par rentrer à la maison sans points et c'est douloureux", a déclaré Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre.

Pas une seule occasion en première mi-temps. "Offensivement, c'était trop peu. Seul Salah s'est montré menaçant. Des gars comme Cuypers et Hong étaient invisibles", a déclaré Vanhaezebrouck. "D'un autre côté, nous n'avons rien donné non plus. Et si nous donnions quelque chose, une erreur individuelle en était la cause. J'avais prévenu mon équipe de laisser ces erreurs inutiles derrière elle. Parce que le Cercle, qui met une pression constante, les punit. Eh bien, ce fut le cas. On ne s'attend pas à cela de la part d'une équipe comme la nôtre, avec autant d'expérience."