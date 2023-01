Mbaye Leye évoque le mercato et le transfert record de Yaremchuk : "Avec 16 millions d'euros, on pourrait acheter 16 joueurs"

Zulte Waregem s'est incliné contre le Club de Bruges (1-2) ce dimanche. L'Essevee a montré de meilleures choses ces dernières semaines, mais la lutte contre la relégation restera difficile pour les Flandriens qui devront peut-être encore se renforcer.

Avec Ruud Vormer et Christian Brüls, Zulte Waregem a fait appel à deux grands noms au milieu de terrain, mais il aurait certainement besoin de renforts à l'arrière. Tambedou est encore absent pour un certain temps Contre le Club de Bruges Timothy Derijck a eu quelques problèmes et Borja Lopez a écopé d'un carton rouge.

"Je voudrais un autre gardien de but, un défenseur, un attaquant, un ..., je veux encore beaucoup de choses", a déclaré Mbaye Leye avec un sourire lors de sa conférence de presse d'après-match. "Mais nous devons aussi examiner nos budgets, bien sûr."

Seize millions

"Il suffit de regarder Transfermarkt et les prix, par exemple au Club de Bruges. Si nous avions seize millions, nous pourrions acheter seize joueurs", a-t-il dit en faisant référence au transfert record de Roman Yaremchuk.

Mais avec Karol Fila, un back droit supplémentaire arrive en prêt. "Nous sommes proches d'accueillir un défenseur", a admis Leye. "Quand on n'a pas les gros budgets, il faut parfois être intelligent en affaires".